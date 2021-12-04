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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

 ربنا مش على كيف حد.. عمر كمال يعلق علي انتهاء أزمته مع الموسيقيين

صدى البلد

علق المطرب عمر كمال ، على قرار انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية على خلفية تغيير كلمات أغنيته بنت الجيران خلال حفله في موسم الرياض، حيث قام باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب».

 

وقام عمر كمال باتعليق على منشور مدير أعمالة الذي كان يحتفل بانتهاء الأزمة ، حيث كتب عمر كمال:" ربنا مش على كيف حد ، انا مش بأذى حد ربنا يكرم كل الناس ".

سبب الازمة:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين، بسبب حفل المطرب عمر كمال ، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، ولكن الأزمة التي حدثت له مع نقابة المهن الموسيقية، جاءت بعد انقضاء الحفل، الذي قام فيه المطرب باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب». 

 

وشارك الفنان عمر كمال، صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه اليوم حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب عمر كمال: “نقابة المهن الموسيقية.. الحمد لله ربنا كريم ومش رايد أن حد يشمت فيا”.

 

وشارك الفنان عمر كمال، صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه اليوم حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب عمر كمال: “نقابة المهن الموسيقية.. الحمد لله ربنا كريم ومش رايد أن حد يشمت فيا”.

 

وقال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه لم يقصد الإساءة إلى مصر خلال تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" فى مهرجان الرياض، موضحا أنه  خضع للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية والأزمة تم حلها.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" لا أقصد الإساءة لمصر أبدا فى استبدال كلمات أغنية بنت الجيران، وأنا كنت مسافر.. وقطعت السفر وجيت مصر علشان طلب النقابة، متابعا:"الناس سمعتني وسمعت وجهت نظري فى اتهامي للإساءة لمصر.. والحمد لله مفيش أي حاجة وهيصدر بيان من نقابة الموسيقيين بحل الأزمة".

 

وأشار إلي أنه  تلقى دعوة من موسم الرياض لإحياء حفل بالمملكة العربية السعودية، وأحدث نجاحا كبيرا بالأراضى السعودية.

 

ولفت إلي أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، أسدى له العديد من النصائح فيما يتعلق بالحفلات خارج البلاد خلال الجلسة .

 

عمر كمال يستبدل كلمات بنت الجيران

بدأت الأزمة حينما نشر مطرب المهرجانات  عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو من حفله الأخير بـ موسم الرياض ، خلال غنائه على المسرح. 

 

وخلال الفيديو ظهر عمر كمال ، ويغير فى كلمات أغنية “ بنت الجيران ” ممازحاً الجمهور ، حيث أستبدل كلمات الأغنية  : واشرب تمور وحليب". 

السعودية أطهر أرض

بعدها حرص مغني المهرجانات عمر كمال على التعليق على خبر نشرته الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد، عن تغييره كلمات مهرجان "بنت الجيران" في حفله بموسم الرياض أمس.

 

وعلق عمر كمال على عنوان خبر صدى البلد " أشرب تمور وحليب .. عمر كمال يستبدل كلمات بنت الجيران بالسعودية"، قائلا:" بنفذ تعليمات النقابة ومش بقول الكلمتين وكمان لايقين في السعودية أطهر أرض". 

عمر كمال المطرب عمر كمال انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية بنت الجيران

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