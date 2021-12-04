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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: المسلم البخيل والجبان أخلاقه لاتتفق مع الإسلام

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المسلم البخيل والجبان أخلاقه لاتتفق مع الإسلام، الإسلام ليس محسورا في الأركان الخمسة فقط ،   ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) رواه البخاري ومسلم .

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي ، : علينا أن نعيش مع القرآن ونترك مشاكل السوشيال، فالقرآن كله زبد، وقصص وكلام في غاية الجمال.

وأكمل:  يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ  مشيرًا إلى أن البرق المصاحب لحالة سقوط الأمطار ظاهرة البرق والرعد متلازمتان في الحدوث ، الضوء أسرع من الصوت في البرق والرعد.


قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.

سيدنا النبي دلنا على هذه الآيات
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، دلنا على بعض الآيات والأدعية التى تعظم فيها الأجر والثواب وقد يصل إلى ملايين الحسنات.

سيدنا النبي وفضل قراءة الكرسي
وأضاف الجندى، أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أنه من من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية الكرسيّ في دُبُر كل صلاة ، لايمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومَن قرأ آية الكُرسيّ عند النوم لايزالُ عليه من اللهِ حافظٌ حتّى يصبه ولا يقربه شيطان.

الى ان سّيدُ الإستغفار أن تقول : اللهمّ أنتَ ربّي لا إلهَ إلَّا أنتَ ، خلَقتني وأنا عبدُك ، وأنا على عهدكَ ووعدِكَ مااستطعت ، أعوذ بك مِن شرّ ماصنعتَ ، أبوءُ لكَ بنِعمَتِك عليّ ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنّه لايغفرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ، ومَن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب اللهُ له بكل مؤمنٍ ومؤمنةٍ حسنةً، وأيضا قول : سبحان الله ، والحمدُ للهِ ، ولا إله إلّا اللهُ ، واللهُ أكبر ، خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس.

سيدنا النبي
وأشار إلى أن (قول : لا إله إلّا اللهُ وحدهُ لاشريك له ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ ، يُحيي ويُميتُ وهو على كُلّ شيءٍ قديرٍ )، وأيضا مَن سأل اللهَ الجنةَ ثلاث مرّات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنّة، ومن استجار من النار ثلاث مرّات ، قالت النار : اللهم أجره من النار .


ونوه إلى أن مَن قال حين يسمع النداء : اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ، آت محمّداً الوسيلةَ والفضيلةَ ، وابعثهُ اللهم المقامَ المحمودَ الذي وعدَّتَّه ، حلَّت له الشفاعةُ يوم القيامة، ومن قال : اللهم إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزَن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجُبن والبُخل ، وأعوذ بك مِن غَلَبَةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ ) يذهب عنه الهم ، ويُقضى عنه الدَّين .
 

خالد الجندي لعلهم يفقهون سيدنا النبي دلنا على هذه الآيات ظاهرة البرق والرعد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن السوشيال سيدنا النبي وفضل قراءة الكرسي

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