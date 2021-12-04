عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

إبراهيم يوسف
إبراهيم يوسف

أخلاقه يقف أمامها الإنسان مشدوها  متحيرا! فهل هناك إنسان وصل إلى هذه الدرجةِ من الإنسانية بمعناها الواسع الحقيقي!

بعد تفكير عميق تأتي الإجابةُ عن قناعةٍ أكيدةٍ نعم هناك إنسان واحد فقط تجسدت فيه الإنسانية بمعناها الفعلي والقولي إنه صاحبُ الخلقِ العظيمِ كما مدحه ربُه سبحانه وتعالى. إنه من الممكن أن يضيف الإنسان لنفسه صفة العبودية بكثرة الطاعة وكثرة الصلاة والصيام والصدقة ولكن من الصعب أن يصبح انساناً ذا خُلقٍ عظيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وضح وبيّن وحصَر الهدف من بعثته في أنه أتي من أجل أن يتمم  مكارم وصالح الأخلاق. وبالفعل أتمها صلى الله عليه وسلم في نفسه وأصحابه والصالحين من أمته الى قيام الساعة. 

أما في نفسه فحدث ولا حرج تجده صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق عمت رحمته العالمين إنسهم وجنهم حتى الجماد والنبات والحيوانات  نالها من جميل رحمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفناه وسمعناه وربما قرأناه. 

فانظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث واصحابه لجهادٍ أوغزوة في سبيل الله  ، كان يوصيهم قائلا لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا إمرأة ولاطفلا ولا عابدا في صومعته لا تحرقوا بيتا ولا تقطعوا شجرا.

إذا كانت أخلاقه في حربه هكذا فكيف أخلاقه في سِلمِه صلى الله عليه وسلم إنها الرحمة التي بعثه الله من أجلها وبها فأرسله رحمة للعالمين.

انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم يوم أن بال الأعرابي في  مسجده النبوي الشريف فأراد أصحابه أن يؤذوا الرجل فنهاهم النبي وانتظر حتى فرغ الرجل من بوله فعلمه وأدبه وبيّن له حرمة ما يفعل. أي رحمة هذه ؟ 

كان ارحم الناس معلما وكان ارحم الناس إنسانا وكان ارحم الناس قائدا صلى الله عليه وسلم. 

أما عن رحمته بالحيوانات فحدث ولاحرج ألم تأتي الناقة إليه يوما واضعةً رأسها على كتفه الشريف شاكية باكية ما يفعله صاحبها بها من تعذيب وتجويع فيقول النبي لصاحبها 
اتق الله فيها ولا تتعبها وتجيعها. حتى الجزع الذي كان يخطب النبي عليه في مسجده حن إليه باكيا حينما تركه واعتلى المنبر الجديد للخطبةعليه صلى الله عليه وسلم.

أما عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعدل الخلق. أليس هو الذي اقسم أن يقطع يد ابنته فاطمة لو سرقت فكيف بغيرها !

انظر ماذا فعل مع صاحبه سواد حينما طعنه في بطنه وهو يسوي الصفوف غيرقاصد أن يوجعه فلما أوجعته  كشف النبي عن بطنه وقال له خذ حقك واقتص لنفسك . اي عدل هذا!

أما عن خلق العفو والصفح في حياة النبي فكان أكثر الناس عفوا وصفحا صلى الله عليه وسلم وخير شاهد على هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم  الفتح الأعظم لمكة في رمضان من العام الثامن من هجرته صلوات الله عليه حينما ملكه الله رقاب الذين طردوه  وقالوا عنه ساحر ومجنون . ماذا فعل النبي بهم؟ عفا عنهم وكان العفو خُلُقه العظيم . وقال لهم لا تثريب عليكم ثم أطلق سراحهم صلى الله عليه وسلم وأمنهم وأكرمهم.

إن أخلاق المعصوم صلى الله عليه وسلم من الرقي بمكان كيف لا والله أثنى  عليه واصفاً أخلاقه بالعظمة.وإنك لَعلَى خُلُقٍ عظيم.

إن أمته صلى الله عليه وسلم أحوج ما تكون في هذه الأيام إلي أخلاقه الطيبه وهي التي أرشدها النبي الكريم إلى ان حسن الخلق أكثر ما يدخلهم الجنه. 
فكيف لأمة ترجوا نهوضاً
                    إذا فسدت خلائِقُهَا قيامُ
تقومُ حضارةُ وتزولُ أخرَى
                     وليسَ لفاسدٍ مِنها دوامُ

ترشيحاتنا

جهود لإصلاحها.. انفجار ماسورة مياه أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بـ "صلاح سالم"

سبقها الإعتداء بماء نار.. القصة الكاملة لضرب مدير مدرسة بالساطور في المنيا

الداخلية تحتفل باليوم العالمى لذوى الإعاقة .. صور

وزير قطاع الأعمال: نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر..فيديو

شيرين تعلق على طلاقها من حسام حبيب: "بحترمه جدا"

ميلان يخطف صدارة الكالشيو مؤقتا بثنائية في شباك ساليرنيتانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مجموعة مصر.. منتخب الجزائر يفوز 2-0 على لبنان في كأس العرب

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

بهدف صاروخي عالمي.. أحمد رفعت يسجل لمصر هدف التقدم في شباك السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

فيديو

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

فيديو جراف| كيف نجحت مباحث دمياط في ضبط قطع أثرية داخل منزل موظف؟.. تفاصيل

مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

أخرهن شيرين.. فنانات لجأن للطبيب النفسي ولم يخجلن

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ