مش لاقي شغل.. أشهر فنان جسد دور ضابط شرطة في السينما المصرية يستقر بمطروح ويفتح محل بقالة

ترك الفنان حسين الشريف الذى اشتهر بتأدية دور ضابط شرطة فى معظم اعمال الفنية أضواء القاهرة ليستقر في محافظة مطروح ويفتح محل بقالة ليكون مورد رزق له.

أجرى صدى البلد بثا مباشرا مع الفنان ، حسين الشريف، بمكان إقامته بمنطقة ابنى بيتك بعلم الروم بمدينة مرسى مطروح والذى قام بفتح محل بقالة به ليكون مورد رزق له .

حيث أكد الفنان حسين الشريف،انه اختار الإقامة بمحافظة مطروح تاركا القاهرة نظرا للهدوء الشديد الذى تتمتع به محافظه مطروح خاصة وأنه كان المصيف المفضل له ولاسرتة مضيفا أنه اختار موقع قطعة الأرض التى بنى عليه منزلة الحالى بالقرب من تلك الشواطئ الرميلة ومينا حشيش وعلم الروم .

واضاف أن أهالى مطروح شعب طيب ومتمسك بعادتة وتقاليده وانه لم يجد فى صعوبة فى العيش بمطروح وفتح محل بقالة .

وأشار أنه استقر فى مطروح منذ 3سنوات وان اسرتة مازالت تعيش في القاهرة وتاتى إليه زوجتة واولادة على فترات .

وأوضح أن اجمالي الاعمال الفنية التى شارك فيها وصلت لما يقرب من 400 عمل فنى ما بين افلام ومسلسلات وبرامج توعية مضيفا أنه منذ 2012 لم يشارك في اى اعمال فنية ولم يعرض عليه اى اعمال مشيرا أنه على استعداد تام للعمل مرة أخرى فى اى اعمال فنية مناسبة تعرض عليه لتساعدة في مواجهة أعباء الحياة.

واشار انه عمل مع كبار الفنانين والمخرجين في السينما والتليفزيون وأن أكثر الادوار التى اشتهر بها دور الضابط ، و لم يقم بدور البطولة ولكن بأدوار مؤثرة.

وعن مصدر الدخل له قال إنه يتقاضى على معاش من النقابة يصل ل 700 جنية شهري ويعتمد على دخل محل البقالة البسيط .

وصادف أثناء إجراء اللقاء وجود أحد الكومبارس والذى عمل بالسينما ويدعى الحاج ميمى والذى أكد أنه جاء خصيصا لزيارة الفنان حسين الشريف فور علمة بوجوده للترحيب به خاصة وأنه يعد أحد الفنانين المعروفين بالوسط الفنى.

https://fb.watch/9HrZ-EC1Cq/