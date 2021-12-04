في تصريح خاص لـ"صدى البلد".. محمد عبلة يتحدث عن الفنان التشكيلي الراحل محمد الطحان

رحل عن عالمنا اليوم الفنان التشكيلى الكبير محمد الطحان ، عن عمر يناهز 75 عاما، وقد نعاه العديد من الفنانين التشكيليين من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان التشكيلي محمد الطحان

الفنان التشكيلي محمد عبلة تحدث لـ"صدى البلد" عن علاقته بالفنان الراحل محمد الطحان وقال: " كان شخصية جميلة للغاية، وهادئ الطبع، ومحب للناس، إذ كان دائماً ما يحب أن يساعد الناس بصورة كبيرة، وقد ساعدنا كثيرا، فمنذ البداية كان يعمل في قطاع الفنون التشكيلية، وكان مسئولا عن المعارض، وبالتالي ساعد الكثير من الفنانين، وله الفضل على الكثير من المبدعين، فكان دائما ما يسهل العقبات أمام الجميع".

أعباء الوظيفة

وأضاف محمد عبلة وقال: أما بالنسبة إليّ فقد كنا سويا أعضاء في الجمعية الأهلية للفنون الجميلة وقمنا بالكثير من الأنشطة، وسافرنا كثيرا، وقد كان محمد الطحان إنسان يتسم بصفات جميلة وكان متأملا للحياة المصرية بصورة كبيرة، فقد رسم محمد الطحان العمال والحياة الشعبية، والناس البسطاء، وكذلك الألعاب الشعبية، وقد كان له وجهة نظر في اللون وفي طريقة التلوين والتي أنشأت عنده حالة خاصة ميزته، فهو فنان متمكن، وقد ظلم كثيرا في كل فترات حياته، لأن أعباء الوظيفة أخذت منه الكثير من الوقت، فقد كان دائما ما يكلف بأشياء أكبر من طاقته، والتي كانت تستنفذ كل وقته، فالوظيفة ظلمته بصورة كبيرة، فقد أحب عمله وأفنى حياته في سبيله، وبالتالي ظلم لأنه لم يستطع أن يعطي الفن حقه.

وأضاف محمد عبلة وقال: صدمت بسماعي خبر وفاة محمد الطحان اليوم، فقد كان مريضا منذ فترة وكنا نتواصل قليلا لظروف مرضه، وقد فوجئت بنبأ وفاته، فنحن لم نعطي له فرصة جيدة كي يعبر عن نفسه بطريقة جيدة، أو أن يتحدث عن أعماله بطريقة جيدة، فللأسف الشديد سنكتشف بعد وفاته مدى جودة أعماله وعن الهموم التي كان يحملها داخل فنه والتي كانت دائما ما تشغله، فنحن لأسف لا نقدر الناس بصورة جيدة وهم أحياء بل نلتفت إليهم عندما يرحلون عن عالمنا.