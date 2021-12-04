صحفي ليبي: المشهد السياسي في ليبيا مظلم وطريق الانتخابات مسدود |فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود المصراتي، رئيس تحرير صحيفة أخبار الحدث، إن المشهد السياسي في ليبيا مظلم خاصة بعد تحركات حكومة العليين حاليًا علي الصلابي زعيم الإخوان، وعلي الدبيبة زعيم الانتهازيين التي تعبث بالمشهد الانتخابي والانتخابات بشكل واضح.

وأضاف "المصراتي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن تقديم رئيس الحكومة أوراق ترشحه وضربه بالمادة 12 من قانون الانتخابات عرض الحائط تعرقل الانتخابات، موضحًا أن رئيس الحكومة لا يحق له إطلاقًا وفقًا لاتفاق جنيف ومخرجات برلين التقدم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وتحركات جماعة الإخوان جعلت رئيس الحكومة يتقدم للانتخابات، وهناك اتهامات واضحة يقوم بها رئيس المفوضية العليا للانتخابات، من بينها اعتراضه تقديم استئناف ضد سيف الإسلام القذافي.

وتابع أن هناك الكثير من الأنباء تؤكد أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، تم شراؤه وترويضه ليقف بالمرصاد لأي مرشح قد يشكل خطر على عبد الحميد الدبيبة، موضحًا أن جميع المرشحين تم قبول أوراقهم، والمرشح الوحيد الذي قبل الطعن الخاص به "سيف الإسلام"، ومتوقع أن يتم قبول الاستئناف ضد طعن سيف الإسلام، مشددًا على أن طريق الانتخابات القادمة مسدود.