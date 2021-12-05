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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو.. حقيقة غرق الإسكندرية.. والصحة تعلن عن جرعات تعزيزية من لقاح كورونا قريبا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

اختراع مصري.. أول ساعة فضاء في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي

تحدث  المخترع المصري محمود الكومي،  عن تفاصيل اختراعه أول ساعة فضاء في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي.

بعد الفوز.. أحمد موسى: شكل منتخبنا مختلف وهدف أحمد رفعت عالمي.. فيديو
هنأ الإعلامي أحمد موسى،  منتخب مصر بتحقيقه الفوز بخماسية نظيفة على منتخب السودان في بطولة كأس العرب .


استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية  اليوم |فيديو
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة  في المدارس  اليوم الأحد في محافظة الإسكندرية بسبب نوة قاسم وسوء الاحوال الجوية .

 

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب
كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي، المتخصص في الأرصاد الجوية حقيقة ما تردد عن تأثير تغير المناخ علي الإسكندرية ما قد يسبب غرق المحافظة بالكامل.


محافظ الإسكندرية يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الربع الابتدائي.. فيديو
كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مصير امتحانات الصف الرابع الابتدائي، قائلا: "امتحانات الصف الرابع الابتدائي قد تؤجل للأسبوع المقبل بسبب الأمطار.


وزير قطاع الأعمال يكشف كواليس أزمة السيارة الكهربائية.. ويعلن عن مفاجأة | فيديو
تحدث هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حقيقة إلغاء التعاقد على السيارة الكهربائية، قائلاً: "الناس فاهمة اننا مضينا عقود في الأول، وده محصلش .. احنا مضينا مذكرة تفاهم، وهي التي تعطلت لأسباب ملناش دخل بيها . والأمور أخذت وقت طويل.


الصحة : إتاحة الجرعة التعزيزية بكل اللقاحات والإعلان عن موعدها قريبا ..فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة أعلنت عن الجرعة الثلاثية أو التعزيزية للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الفرق الطبية وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الجرعة التعزيزية ستكون من كافة اللقاحات المتوفرة، وسيتم الإعلان عن موعد الجرعة التعزيزية خلال أيام.


محمد صلاح ضيفًا على عمرو أديب .. اِعرف موعد الحلقة |فيديو
أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن موعد إذاعة حلقة محمد صلاح، قائلا: "اللقاء سيكون متاحًا غدا على منصة شاهد قبل إذاعته على التليفزيون بـ3 أيام".

 

قفزة .. التموين تكشف مفاجأة عن أسعار الذهب |فيديو
قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعرالذهب انخفض 4 جنيهات صباح اليوم، لكنه ارتفع مساء  10 جنيهات، حيث كان سعر الذهب صباحا 774 جنيها ووصل إلى 784 جنيها مساء، مشيرًا إلى أن الأسعار قفزت 35 جنيهًا منذ فترة ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 814 جنيهًا.

الذكاء الاصطناعي اللواء محمد الشريف تغير المناخ محافظ الاسكندرية سعر جرام الذهب محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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