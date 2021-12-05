عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

برعاية وزير الشباب والرياضة.. المؤتمر العربي للصحة النفسية والقضاء علي الإدمان.. فيديو وصور

المؤتمر العربي للصحة
المؤتمر العربي للصحة النفسية والقضاء على الإدمان

نظم ‎مركز السلام للدبلوماسية الدولية بالتعاون مع جمعية الطريق الواحد للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤتمر تحت عنوان "المؤتمر العربي للصحة النفسية والقضاء على الإدمان"، مساء يوم الأحد الموافق ٤ من ديسمبر الجاري، بداخل حي الأسمرات.

 

ويأتي هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاقًا من حى الأسمرات مع تدشين مبادرة "طريقك البداية جديدة"، لتعزيز الوعى بخطورة الأمراض النفسية وكيفية إنشاء نمط حياة صحية للمريض النفسى وضرورة الوعى بأهمية التثقيف والتأهيل ضد مرضى الإدمان، وكذلك الوعى الأسرى للاكتشاف المبكر للمرض وكيفية التعامل مع مريض الإدمان.

 

وتحدثت أشجان عبد العزيز المتحدث الإعلامي بإسم النادي الدبلوماسي التابع لمركز السلام للدبلوماسية الدولية، إلي "صدي البلد" عن أهمية المؤتمر قائلة انه يجب الحديث عن أهمية العلاج النفسي وأهمية الإقلاع عن الإدمان، ويوجد أمثلة كثيرة مُشرفة أقلعت عن الإدمان والتي يتخذها العديد من الأولاد كمثل مُشرف لهم وقدوة في حياتهم.

 

وتابعت أنه تساعد حملات الدعاية والإعلان، إلي جانب وسائل الإعلام والسينما والدراما، علي نشر ثقافة الإقلاع عن الإدمان، وأكبر قدوة يتخذها الشباب في الوقت الحالي هو اللاعب محمد صلاح الذي شارك في العديد من الحملات الإعلانية الموجهة إلي الشباب للإقلاع عن الإدمان.

 

وأضاف الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمدينة الشبابية والرياضية بحي الأسمرات، أنه بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة، فإن مدينة الأسمرات لا تعمل فقط علي مجال الرياضة، بل تهتم بالصحة النفسية لأهالي حي الأسمرات، وبذلك في التركيز علي الشباب والبراعم، ويوجد ورش عمل لتطبيق الرعاية الصحية والنفسية علي شباب وبراعم حي الأسمرات.

 

وأكد السفير أحمد فتحي، سلطان العود بالوطن العربي، أن للفن دورًا كبيرًا خلال توجيه رسائل الإقلاع عن الإدمان والصحة النفسية، فيقدر الفن علي أن يقدم رسالة توعية من خلال النغمة والكلمات والأغاني بشكل عام، التي توجه وترشد وتحفز المستمع بشكل كبير.

 

وأشارت الفنانة نيرمين زعزع، أن الدولة تحتاج كافة طاقات الشباب للعمل في هذا الوقت، ولذلك يجب أن نبعد عنهم اي آثار سلبية، وتعد مصر داخل مرحلة تطور كبيرة في هذا الوقت، فيجب جميعًا أن نقف سويًا لمنع المخدرات في حياة أي شاب أو اسرة قد تؤثر عليهم سلبيًا.

 

وأوضحت أميرة ياسين، أحد الأخصائيين الاجتماعيين داخل ورش عمل الشباب بحي الأسمرات، أن دورهم يتركز علي مساعدة الأطفال علي التواصل الجيد والمفيد بينهم البعض، ويعالجوا أي أشكال من المشكلات سواء في التركيز أو الانتباه، أو في الكلام أو المشاركة، فيتم رصد كل هذه الأخطاء وتوجيه الأطفال لمعالجتها.

 

B0B059BF-E566-4290-B0C6-9C705CF49056
B0B059BF-E566-4290-B0C6-9C705CF49056
B63B25A8-5776-49F0-A758-3F307544B0A2
B63B25A8-5776-49F0-A758-3F307544B0A2
68888FD8-D4CA-471B-B9ED-D192C5204F54
68888FD8-D4CA-471B-B9ED-D192C5204F54
16DF62CF-01B5-416E-91C0-F67989160B98
16DF62CF-01B5-416E-91C0-F67989160B98
9FB7AC48-6085-489E-9CDD-400A5D473250
9FB7AC48-6085-489E-9CDD-400A5D473250
927020C3-4F84-41E9-970D-05A34E3F1BDE
927020C3-4F84-41E9-970D-05A34E3F1BDE
AD8BE063-46E8-4281-A9D1-7BB1FF258AD9
AD8BE063-46E8-4281-A9D1-7BB1FF258AD9
B36E2D79-FBC8-417D-9D6E-DE7C34B57DFD
B36E2D79-FBC8-417D-9D6E-DE7C34B57DFD
DA5CE38B-7CEA-4605-8B6C-E93118DD62CD
DA5CE38B-7CEA-4605-8B6C-E93118DD62CD
A3ECD62A-82EE-40DE-A2D9-4455333BB264
A3ECD62A-82EE-40DE-A2D9-4455333BB264
92B61297-D030-4B21-8B5D-FEC4DCABE2F0
92B61297-D030-4B21-8B5D-FEC4DCABE2F0
4FFC6FCD-02F7-42CE-8AAD-090C2D6E8F51
4FFC6FCD-02F7-42CE-8AAD-090C2D6E8F51
7FFD2BAF-5FB1-40B3-9E05-D58804299B7E
7FFD2BAF-5FB1-40B3-9E05-D58804299B7E
6DC7BD49-41CC-4109-AE41-3F0E7819AEAC
6DC7BD49-41CC-4109-AE41-3F0E7819AEAC
69A6E07D-2F17-4B7F-BDB7-9DF37E5CCAC8
69A6E07D-2F17-4B7F-BDB7-9DF37E5CCAC8
B7C186EC-B5FC-49AE-A061-22E6977EC41A
B7C186EC-B5FC-49AE-A061-22E6977EC41A
920CEFFE-B261-4B81-828E-B5CDAFF36E5A
920CEFFE-B261-4B81-828E-B5CDAFF36E5A
CC23E9BA-EFD8-4680-B316-EFCC83E3B560
CC23E9BA-EFD8-4680-B316-EFCC83E3B560
7462E96D-CCFB-44E7-AADB-48B8904846B8
7462E96D-CCFB-44E7-AADB-48B8904846B8
6FAE6264-8038-4FFE-84B5-B7C5403DA637
6FAE6264-8038-4FFE-84B5-B7C5403DA637
F9596EB6-84BD-4D2D-9118-3E8985E10656
F9596EB6-84BD-4D2D-9118-3E8985E10656
C720D336-455C-41FC-99B3-F25D72319C53
C720D336-455C-41FC-99B3-F25D72319C53
2BBADB60-B7BF-4CB6-93F8-9A0B065931D7
2BBADB60-B7BF-4CB6-93F8-9A0B065931D7
5F78EFED-EA54-4F30-B210-5080293E4056
5F78EFED-EA54-4F30-B210-5080293E4056
03AE2D3A-2FD7-4F88-8267-7946E58C7232
03AE2D3A-2FD7-4F88-8267-7946E58C7232
BF065FE4-5EC3-4398-B58F-3A60DCA56D8A
BF065FE4-5EC3-4398-B58F-3A60DCA56D8A
753AF285-4446-43B6-95F2-D479641EDBCF
753AF285-4446-43B6-95F2-D479641EDBCF
138CB376-EA0C-4F5B-9D9A-B5F5ED9C463B
138CB376-EA0C-4F5B-9D9A-B5F5ED9C463B
C5C4B768-5438-4A83-8AE5-4FA51330F814
C5C4B768-5438-4A83-8AE5-4FA51330F814
CC672F3A-9105-4A50-BF3D-A622CBDB20FA
CC672F3A-9105-4A50-BF3D-A622CBDB20FA
C6A66131-057C-45B1-BFA8-DD72B8539319
C6A66131-057C-45B1-BFA8-DD72B8539319
1E2C0538-BA6B-4781-AA8A-9314802BFDF2
1E2C0538-BA6B-4781-AA8A-9314802BFDF2
مركز السلام للدبلوماسية الدولية جمعية الطريق الواحد للصحة النفسية وعلاج الإدمان علاج الإدمان الإدمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حي الأسمرات الامراض النفسية

ترشيحاتنا

هاني حتحوت لخالد الغندور: أرجوك خليك في حالك ..17 سنة إعلام ولم تتعلم الدور الإعلامي

حريق هائل بمستشفى شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تحاول إخماد الحريق

بدون شخصية.. تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد فوز مصر على السودان بخماسية

أمريكا والاتحاد الأوروبي وقوى غربية تتهم طالبان بارتكاب "إعدامات جماعية"

علاج الوسواس في الصلاة .. بطريقة واحدة وسهلة

وائل الفشنى: حلمى ألف العالم واسمع الخارج المقامات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

تحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة.. فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

هل الإسكندرية مهدده بالغرق؟.. متخصص في الأرصاد الجوية يجيب

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ