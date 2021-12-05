برعاية وزير الشباب والرياضة.. المؤتمر العربي للصحة النفسية والقضاء علي الإدمان.. فيديو وصور

نظم مركز السلام للدبلوماسية الدولية بالتعاون مع جمعية الطريق الواحد للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤتمر تحت عنوان "المؤتمر العربي للصحة النفسية والقضاء على الإدمان"، مساء يوم الأحد الموافق ٤ من ديسمبر الجاري، بداخل حي الأسمرات.
ويأتي هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاقًا من حى الأسمرات مع تدشين مبادرة "طريقك البداية جديدة"، لتعزيز الوعى بخطورة الأمراض النفسية وكيفية إنشاء نمط حياة صحية للمريض النفسى وضرورة الوعى بأهمية التثقيف والتأهيل ضد مرضى الإدمان، وكذلك الوعى الأسرى للاكتشاف المبكر للمرض وكيفية التعامل مع مريض الإدمان.
وتحدثت أشجان عبد العزيز المتحدث الإعلامي بإسم النادي الدبلوماسي التابع لمركز السلام للدبلوماسية الدولية، إلي "صدي البلد" عن أهمية المؤتمر قائلة انه يجب الحديث عن أهمية العلاج النفسي وأهمية الإقلاع عن الإدمان، ويوجد أمثلة كثيرة مُشرفة أقلعت عن الإدمان والتي يتخذها العديد من الأولاد كمثل مُشرف لهم وقدوة في حياتهم.
وتابعت أنه تساعد حملات الدعاية والإعلان، إلي جانب وسائل الإعلام والسينما والدراما، علي نشر ثقافة الإقلاع عن الإدمان، وأكبر قدوة يتخذها الشباب في الوقت الحالي هو اللاعب محمد صلاح الذي شارك في العديد من الحملات الإعلانية الموجهة إلي الشباب للإقلاع عن الإدمان.
وأضاف الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمدينة الشبابية والرياضية بحي الأسمرات، أنه بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة، فإن مدينة الأسمرات لا تعمل فقط علي مجال الرياضة، بل تهتم بالصحة النفسية لأهالي حي الأسمرات، وبذلك في التركيز علي الشباب والبراعم، ويوجد ورش عمل لتطبيق الرعاية الصحية والنفسية علي شباب وبراعم حي الأسمرات.
وأكد السفير أحمد فتحي، سلطان العود بالوطن العربي، أن للفن دورًا كبيرًا خلال توجيه رسائل الإقلاع عن الإدمان والصحة النفسية، فيقدر الفن علي أن يقدم رسالة توعية من خلال النغمة والكلمات والأغاني بشكل عام، التي توجه وترشد وتحفز المستمع بشكل كبير.
وأشارت الفنانة نيرمين زعزع، أن الدولة تحتاج كافة طاقات الشباب للعمل في هذا الوقت، ولذلك يجب أن نبعد عنهم اي آثار سلبية، وتعد مصر داخل مرحلة تطور كبيرة في هذا الوقت، فيجب جميعًا أن نقف سويًا لمنع المخدرات في حياة أي شاب أو اسرة قد تؤثر عليهم سلبيًا.
وأوضحت أميرة ياسين، أحد الأخصائيين الاجتماعيين داخل ورش عمل الشباب بحي الأسمرات، أن دورهم يتركز علي مساعدة الأطفال علي التواصل الجيد والمفيد بينهم البعض، ويعالجوا أي أشكال من المشكلات سواء في التركيز أو الانتباه، أو في الكلام أو المشاركة، فيتم رصد كل هذه الأخطاء وتوجيه الأطفال لمعالجتها.