حريق هائل بمستشفى شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تحاول إخماد الحريق

اندلع حريق هائل بالمركز الطبي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بسبب ماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من الحماية المدنية باندلاع حريق بالمستشفى التي تقع بمنطقة سموحة، التابعة لقسم سيدي جابر.

وعلى الفور، وصلت سيارات قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، ورجال مباحث سيدي جابر، إلى المستشفى، وتم الدفع بمعدات الإطفاء، ووضع كردون أمنى لمنع مرور المواطنين وجاري إخماد الحريق.

وتسبب الحريق في تفحم غرفتين بالدور الرابع بالمستشفى، وتطايرت أجزاء من محتويات الغرفة إلى خارج المستشفى عبر النوافذ.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم إخلاء المكان من المرضى، وتجرى الأن محاولات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق منعا لانتشاره إلى الأدوار الأخرى بالمستشفى والعمارات السكنية المجاورة.

