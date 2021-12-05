بسبب بنزيما.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعتي إنتر وأتلتيكو

تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، للإصابة خلال مواجهة ريال سوسيداد مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

واشتكى بنزيما من آلام عضلية خلال المباراة، في الدقيقة (17)، ولم يستطع استكمال المباراة.

وقرر كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، الدفع بالصربي لوكا يوفيتش، بدلاً من النجم الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما يعاني من إصابة عضلية في أوتار الساق اليسرى، وسيغيب عن مباراتي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد في الليجا.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

وسجل بنزيما 12 هدفا في الليجا هذا الموسم، يحتل بها صدارة ترتيب الهدافين في المسابقة.

