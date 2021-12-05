رصف 27 كيلو طرق جديدة في التجمعات الصحراوية بمطروح

أعلن مهندس آمون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح عن بشرى سارة لقاطنى بعض التجمعات البدويه شرق مطروح.



وأضاف أنه تم اضافة ( 7طرق جديده موازنة 2021-2022 باجمالي أطوال 27 كيلو متر تقريبا وبتكلفه [ 31 ] مليون لربط التجمعات البدويه بشرق مطروح بالطرق الرئيسيه على ان تنتهى جميع الاعمال قبل 30 يونيو 2022.

وأوضح أن الطرق الجديدة هى:

طريق عزبة أولاد عمر بالقصابه الطريق الدولي بطول ( 2.3 ) كيلو متر

ربط تجمع جمعه المغواري بطريق الزيات بطول ( 4.25 ) كيلو متر

طريق اولاد دغار باطنوح - راس الحكمه بطول ( 4.5 ) كيلو متر

طريق عائلة عيت حميده الربيع المغواري بفوكه بالطريق الدولي بطول ( 3 ) كيلو متر

ربط وصلة عيسي حمد بفوكه بطول ( 3.25 ) كيلو متر

طريق تجمع مدرسة العريبات والعراوة بطريق السلوفه الربط بقرية سيدي شبيب بطول ( 3 ) كيلو متر

طريق الربط علي شبكة الطرق بالجراوله استكمال السلاحنه بطول ( 6.1 ) كيلو متر.