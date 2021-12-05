عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الآثار تعلن عن اكتشاف جديد بالبهنسا يرجع للعصر الصاوي

صدى البلد

توصلت البعثة الأثرية الإسبانية، العاملة في منطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا، برئاسة د. مايته ماسكورت ود.أستر بونس ميلادو، التابعة لجامعة برشلونة، إلى الكشف عن مقبرتين متجاورتين ترجعان إلى العصر الصاوي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة عثرت عند أحد هاتين المقبرتين على بقايا رفات لشخصين مجهولين ذو فم به لسان من الذهب، أما داخل المقبرة تم العثور على تابوت مصنوع من الحجر الجيري له غطاء على هيئة سيدة؛ وبجانبه بقايا رفات لشخص غير معروف بعد. 

وأشار إلى أن الدراسات الأولية على المقبرة أثبتت أنه تم دخولها من قبل خلال العصور القديمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مايته ماسكورت رئيس البعثة، أن المقبرة الثانية كانت مغلقة تماما وقامت البعثة بفتحها لأول مره أثناء أعمال الحفائر.

تماثيل أوشابتي

وأشار الدكتور حسان عامر الأستاذ بقسم الآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة، إلى أن البعثة عثرت بداخلها علي تابوت من الحجر الجيري بوجه آدمي في حالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى كوتين يوجد بداخل كل واحدة منها أواني كانوبية كما تم العثور أيضا على عدد 402 تمثال من الأوشابتي مصنوع من الفايانس ومجموعة من التمائم الصغيرة والخرز أخضر اللون.

وقال الأستاذ جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، أن البعثة الإسبانية تعمل في منطقة آثار البهنسا منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، عثرت خلالها على العديد من المقابر التي تعود للعصر الصاوي واليوناني الروماني والقبطي. 

ولفت إلى أن منطقة البهنسا قد اشتهرت بوجود بالبرديات المكتوبة باليونانية بها، والتي تم نشرها في عشرات المجلدات في جامعة أكسفورد، كما انها كانت تتبع الاقليم التاسع عشر من من اقاليم مصر العليا ولها شهرة كبيرة في العصر القبطي والإسلامي.

الكشف الأثري
البهنسا آثار البهنسا البعثة الأثرية الإسبانية جامعة برشلونة العصر الصاوي

ترشيحاتنا

طلعت بفرقة.. "وصلة مزاح" بين الرئيس السيسي والفنان أشرف عبد الباقى

صعب أوى.. شاب من ذوى الهمم يفاجئ الرئيس السيسي بسؤال على الهواء

الرئيس السيسي: أصعب لحظة في حياتي لما حسيت إن بلدنا ممكن تضيع

ما لقتش أعز منها.. الرئيس السيسي يكشف عن مثله الأعلى

جدل بمجلس الشيوخ بسبب رسوم توصيل المعاش للمسن

الرئيس السيسي: أسعد لحظة لسه مجتش.. والحلم لن يتحقق إلا بكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

محمد صلاح : الأهلى أكثر استقرارا من الزمالك ولا أتابع الدوري المصري بانتظام

الرئيس السيسي يبكي أثناء حواره مع أحد ذوي الاحتياجات.. شاهد

محمد صلاح: عمري ما شربت خمرة وهذا ما أفعله كل صباح

مكة تسخر مني لهذا السبب.. محمد صلاح يكشف مجال استثماره في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

شكلهم اتغير| نجوم دخلوا الفن صغارا.. فكيف أصبحوا الآن؟ "فيديو جراف"

هنتج فيلم لـ إيمي.. ماذا قال حسن الرداد في أول ظهور إعلامي له؟

فيديوجراف.. افتكروهم بالدعاء.. هؤلاء المشاهير هزمهم مرض السرطان

قالوا لبنتي ماما مش هتبقى موجودة.. أول ظهور لـ إيمان الحصري بعد وعكتها الصحية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ