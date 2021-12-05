وكيل تعليم دمياط يستقبل لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي

استقبل اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعضاء لجنة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وبتعليمات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن للقيام بالكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين بمديرية التربية والتعليم بدمياط.

حيث تشكلت اللجنة من صندوق مكافحة التعاطى والإدمان متمثلة فى محمد أبوشعيشع والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم متمثلهة في إبراهيم سهرى جاد الله.

ولجنة من الصحة متمثلة فى كل من حسن عيد، وعلى الهجرسى، ومحمد أبوعطا.

وقامت اللجنة بأخذ عينات لجميع العاملين بالمديرية من واقع كشوف الحضور والانصراف.

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