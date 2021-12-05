هزاع بن زايد: إكسبو 2020 الحدث الأكبر في الإمارات والعالم العربي

أجري هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، زيارة إلى معرض إكسبو2020 دبي، لافتا إلى أنه الحدث الأكبر في دولة الإمارات والعالم العربي.

واطلع بن زايد خلال جولته بمعرض إكسبو 2020 على جناح دولة الإمارات حيث أشاد بمسيرة النجاح لدولة الإمارات التي تظهر ملامحها في جناح الدولة في إكسبو بما يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الدولة في عيد الاتحاد الخمسين، وفق صحيفة الخليج الإمارتية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات في بيان لها ، أن الإمارات وقعت عقداً مع فرنسا والذي يشمل في بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال لتحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية، بالإضافة للتدريب والصيانة.

وقال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات الميراج الموجودة حالياً في الخدمة ، وكنا قد أجرينا محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية".

وأضاف اللواء العلوي : "سنواصل تطوير قدرات سلاحنا الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء من استراتيجيتنا للأمن الوطني، وأود التأكيد بأن هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة F-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية".