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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمام كريستال بالاس.. رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد في أول مباراة تحت قيادة "رانجنيك"

رونالدو
رونالدو

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه التي ستخوض مواجهة كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد بعد قليل، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز رقم 11 برصيد 16 نقطة.

 

تشكيل مانشستر يونايتد:

 

"دي خيا- ليندلوف- ماجواير- رونالدو- راشفورد- فريد- فيرنانديز- دالوت- سانشو- تيليس- ماكتوميناي".

 

وستنطلق مرحلة جديدة في مسيرة مانشستر يونايتد، أمام كريستال بالاس، في أول مباراة له تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك.

 

وتولى رانجنيك المسؤولية، خلفا للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الذي أقيل لسوء النتائج، بيد أن المدرب الألماني سيستلم فريقه بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن المدرب المؤقت مايكل كاريك، من قيادته لتحقيق فوزين وتعادل واحد في كافة المسابقات، قبل أن يعلن رحيله نهائيا عن النادي.

 

تشكيل كريستال بالاس:

 

"جوايتا- كلاين- تومكينز- جويهي- ميتشيل- كوياتي- شلوب- كالاجر- أيو- بينتيكي- زاها".

رالف رانجنيك مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كريستال بالاس رونالدو

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