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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وسط حضور طلابي كثيف.. انطلاق ندوة الطريق إلى النجاح بجامعة حلوان

صدى البلد

وسط  حضور طلابي كثيف، والحرص على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، انطلقت ندوة الطريق إلى النجاح التى يقدمها حسام هيكل متخصص في علوم تطوير الموارد البشرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.

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وأوضح الدكتور ممدوح مهدى ، حرص واهتمام جامعة حلوان ، على عقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الندوات على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث أن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة  والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية.


من جانبها، أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، على أن جامعة حلوان تحرص على تنوع الأنشطة الطلابية التثقيفية التي تساهم في صقل مهارات طلاب الجامعة، وأن أهمية هذه الندوة تتمثل فى تحقيق التواصل المستمر مع الشباب.


كما أشار الدكتور كريم همام، إلي أهمية المشاركة الإيجابية في كافة الأنشطة التي من شأنها أن تعزز الشعور بحب الوطن والتي تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

 

وخلال الندوة، أوضح حسام هيكل ، أن الحياة عبارة عن تجارب متعددة وخبرات متراكمة فلا مجال للندم، داعيا كل فرد إلى أن يتعلم كيف يحب نفسه ولا يعتمد على استيقاء الحب من الآخرين، لأن استيقاء الحب سيؤدي بالضرورة إلى جلد الذات، مقدما نصيحة لشباب الجامعة بانه يجب أن تجبر بخاطر نفسك مثل جبرك لخواطر الآخرين، فكسر الخواطر يعد أكبر الذنوب، مضيفا أن التعرض للشدائد هو أكبر دليل على إنسانيتك، هذا وقد قام خلال الندوة بسرد بعض تجاربه الشخصية وكيف استفاد من هذه التجارب، كما سرد خبراته العلمية ودراسته المختلفة، وفى ختام الندوة أجاب على جميع الأسئلة المختلفة عن الأفكار والتحديات المختلفة التى تقابل الطلاب لتحقيق أهدافهم.


وفى نهاية اللقاء تم إهداء درع جامعة حلوان ودرع أسرة من اجل مصر لحسام هيكل تقديرا له.

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