وش السعد.. حياة كريمة تغير وجه الحياة في مطروح

حققت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمطروح العديد من الأهداف بالوصول إلى المواطن البسيط في أقصى النجوع الصحراوية البعيدة .

فمواطنى صحراء مطروح عانوا من نقص وصول الخدمات المقدمة لهم والتى اقتصرت على المدن فكانت مبادرة الرئيس السيسى طوق النجاة لهم بوصول المرافق والخدمات لهم لتتحول الصحراء البعيدة عن الخدمات إلى مبانى تشكل معظم الخدمات .

واكد فتحى الجمل مدير الشئون الاجتماعية بمطروح أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها دور كبير فى دعم القرى والتجمعات الصحراوية خاصة مع طبيعتها الصحراوية التى تمثل ثمن مساحة مصر مما يصعب توصيل الخدمات لها .



واضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة بمحافظة مطروح" لتطوير 5 قرى بنطاق المحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.

وأوضح أن قرى المرحلة الأولى هى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبو مزهود برانى، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام، حيث تم الإسراع فى تنفيذ المبادرة في القطاعات التنموية المختلفة بدعم من محافظ مطروح لواء خالد شعيب وتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي للاسراع في توفير حياة كريمة للأهالى، وفقا للمخطط والأعمال المدرجة.

وقال إن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ رفع كفاءة وإحلال وإعادة بناء لعدد 134 منزل بال5 قرى منها,, 18 منزل بقرية سيدنا هود بالحمام و29 منزل بزاوية العوامة و30 منزل بسيدى شبيب بالضبعة و19 بابو مزهود ببرانى و38 منزل ببهى الدين بواحة سيوة،، .

مضيفا أن اعمال التطويرات شملت دهانات وتركيب سيراميك ورخام وأدوات صحية وكهرباء بما يضمن. توفير مساكن ملائمة.

وأوضح أن بعض بهى الدين بسيوة شهدت رصف طرق داخلية باجمالى 2.3 كم داخل القرية، ورفع كفاءة مركز شباب القرية ورفع كفاءة مدرسة بهى الدين ومقر الوحدة المحلية، ودعم القرية ب100عمود إنارة من الخطة الاستثمارية ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 1كم.

وفى قرية سيدنا هود بالحمام، تم رصف طريق مدخل القرية بطول 1،6 كم، وترميم رفع كفاءة مركز شباب العبور بالقرية، وإحلال وتجديد الوحده الصحية بالقرية وتجهيزات ها، وجارٍ دراسة إنشاء شبكه الصرف الصحي عن طريق خزان تحليل لا هوائي، وإنشاء ملعب خماسى منجل بدعم من محافظه مطروح لأهالي القرية.

وفى قرية سيدى شبيب بالضبعة، تم إنشاء 9 خزانات لتجميع مياه الأمطار بالقرية سعة 100م3، وصف 5.600 كم بالقرية مع رفع كفاءة مدخل القرية، ررصف طريق لمسافة 2،100كم، وإنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3، وترميم ورفع كفاءة مركز شباب سيدى شبيب وعمل سور حول الملعب الخماسى المنجل، ورفع كفاءة الوحدة المحلية، ورفع كفاءة مركز شباب حسنبك وتنجيل الملعب ورصف المدخل

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 6 قرى، هي السلام بالحمام، وشماس برانى، والمراقى بسيوة، وفوكة بالضبعة، ركشوك عميرة وحلازين بمرسى مطروح، بتكلفة 170 مليون جنيه مع إضافة إدراج محطات تحلية مياه للشرب.

وأكد شعيب أن المشروعات المركزية التي تم إدراجها في المبادرة للعام 2019 / 2020 منها إنشاء مدرسة جديدة أولاد هيوب تعليم أساسي بقرية زاوية العوامة بالضبعة، حيث تم الاسناد من وزارة التربية والتعليم إلى هيئه الأبنية التعليمية مركزيا، وعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي بأربع قرى.

وفى مجال السكن الكريم سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة بدعم من وزارة التضامن، تم الانتهاء من 134 منزلًا بالقرى الخمسة وتم التنفيذ بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.

بالنسبة للمشروعات في كل قرية، ففي قرية

وأشار أن المبادرة تستهدف توجية كافة طاقات المجتمع لخدمة الشباب المصري على كافة المستويات المختلفة سواء تخطيط أو تعليمي أو رياضي أو مهني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تفتح آفاق المستقبل للشباب المصري.

مبادرة حياة كريمة بمطروح

مبادرة حياة كريمة بمطروح

مبادرة حياة كريمة بمطروح