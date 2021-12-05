كريم محمود عبدالعزيز يعلن موعد طرح فيلم من أجل زيكو بدور العرض

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز عن موعد طرح فيلم “من أجل زيكو” في دور العرض السينمائي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة لبوستر الفيلم، وعلق : “5 يناير بجميع دور العرض فيلم من أجل زيكو”.

فيلم “من أجل زيكو” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.