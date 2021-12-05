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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمود عبدالعزيز يعلن موعد طرح فيلم من أجل زيكو بدور العرض

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز عن موعد طرح فيلم “من أجل زيكو” في دور العرض السينمائي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة لبوستر الفيلم، وعلق : “5 يناير بجميع دور العرض فيلم من أجل زيكو”.

 

بيتر ميمي يطرح بوسترات فيلم «من أجل زيكو» .. وهذا موعد العرض

من أجل زيكو والجريمة.. منة شلبى تعيش حالة نشاط سينمائى

 

فيلم “من أجل زيكو” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

 

وتجسد الفنانة منة شلبي دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.

 

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