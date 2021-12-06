شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

برج القوس من الأبراج النارية النارية ، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.



وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 6 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك إذا كنت مولودا في يوم 6 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تشعر بالمسئولية وتقوم بواجبك.. لديك روح طموح، وتجتهد لتتولى منصبا مهما. أنت أيضا عاطفي وبشدة، وتميل للانفتاح اجتماعيا على من حولك.

نصيحة:



نصيحة: في عام ٢٠٢٢ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي والمهنى:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط اعمل في صمت.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:



عاطفيا وصحيا: القمر بمنزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتنِ بنفسك، ولا تتحدث أيضا عن حياتك الشخصية.