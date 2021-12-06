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التضامن الاجتماعي: أحيي الرئيس السيسي على كل ما يقدمه لدعم ذوي الهمم

نيفين القباج، وزيرة
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية لـ الرئيس السيسي على كل ما يقدمه من أجل دعم ذوي الهمم، قائلة: "أُقدم له التحية لقلبه الكبير وحكمته العظيمة لأنه استطاع أن يظهر هذه القدرات والطاقات اللي اتأخرنا فيها لسنوات عديدة".

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي لدعم ذوي الهمم، مشيرة إلى أن هناك لجنة تنسيقية وطنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضم هذه اللجنة 20 وزارة، وعدد من الخبراء، وممثلين عن مجلس النواب.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه اللجنة معنية بإنتاج اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، والتي تأتي بكثير من الخدمات والحقوق لهم، مضيفة أنه سيتم إضافة لها التوصيات التي وجه بها الرئيس السيسي اليوم في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم.

وأكدت نيفين القباج أن هذه اللجنة مسئولة على تأكيد وتوزيع العمل على الوزارات المختلفة، معقبة: "كل وزارة بتكون معنية بموضوع معين، وبتقوم بعمل لقاءات بشأن هذا الموضوع، ويتم عمل تقارير دورية .. الحقوق مبتركنش عند وزارة بعينها، ولكنها تحتاج عمل دولة بأكملها ومجتمع".

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لـ ذوي الهمم قائلة: "بحييهم لقدرتهم على الصمود، وانهم بيحبوا جداً ومساندين لبعض .. والقليل يرضيهم، وعندهم استعداد للشغل والعمل، وعندهم طاقات كبيرة محتاجين نفتح لها الأبواب عشان نقدر نستفيد منها".

التضامن الاجتماعي الرئيس السيسي ذوى الهمم رئيس مجلس الوزراء قانون الإعاقة

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