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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع مهمل من الفواكه يخلصك من كافة عيوب بشرتك

صدى البلد

أفضل وصفات المشمش للبشرة يمكن أن تجدها الكثر من السيدات بسهولة ومن رفوف مطبخها  فهي تعزز نسبة الكولاجين  وتجعل البشرة أكثر شبابًا وإشراقًا كما يساعد على ترطيب الجسم نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

أفضل وصفات المشمش للبشرة

وفقا لموقع برايت سايد إن تطبيق المشمش  مباشرة على الجلد يمكن أن يحدث تغييرًا هائلاً.. يمكن نزع بذور المشمش وخلطه بالعسل  ووضعه على البشرة  مباشرة وتركه لمدة 10-15 دقيقة .

ويمكن استخدام المشمش بطريقة أخرى عن طريق غسل المشمش  بالماء العادي ومزجه المشمش  في الخلاط ثم أضيفي بعض الماء العادي أو ماء الورد إلى مسحوق المشمش هذا.

إليك قناع سريع آخر يعتمد بشكل أساسى على المشمش جربيه بنفسك
 

ما فوائد المشمش للبشرة .. إليك أفضل ماسك لعلاج كافة المشاكل

فوائد زيت المشمش للمناطق الحساسة

قناع المشمش وعصير الليمون


2 ملاعق كبيرة من مسحوق المشمش المجفف
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة عسل
 

طريقة استخدام ماسك المشمش
في وعاء ، يضاف  مسحوق المشمش المجفف ويخلط مع عصير الليمون و العسل وجميع المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة ومتسقة ثم دعي الخليط يرتاح لبضع ثوان.
ضعي الخليط على وجهك ورقبتك بالتساوي. 
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد وكرر  ماسك المشمش مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.
 

قناع المشمش والأفوكادو

 

المكونات:

ثمرتا مشمش طازج.

ملعقة عسل ابيض

ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو و2 من ثمار المشمش المهروسة

الطريقة:

اغلى قليلا من الماء ثم أضيفى المشمش واتركيه لمدة دقيقة حتى يسهل تقشيره

قطعى المشمش نصفين وأنزعى بذرته ثم أهرسيه بعناية قبل أن تضيفى له زيت الأفوكادو والعسل

وزعى القناع على بشرتك مع تجنب المنطقة المحيطة بالعين والفم وأتركيه لمدة 20 دقيقة مع الاسترخاء

اشطفيه بعدها بالماء الفاتر وجففى وجهك جيدا ثم استخدمى كريما مرطبا طبيعيا.

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