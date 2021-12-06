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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مانهارت تودَّع محركات V8.. وتحول مرسيدس C63 S إلى CR 700

مانهارت CR 700
مانهارت CR 700

قررت شركة مانهارت الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات أن تودع طراز مرسيدس  الـ V8 الذي يعيش آخر أيامه على طريقتها، وتحويل مرسيدس ايه ام جي  C63 S استيت إلى وحش عضلي من خلال زيادة قدرته الحصانية ورفع كفاءته لتكون محط أنظار كل محبي مرسيدس AMG.

 

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، تأتي مرسيدس AMG C63 S في نسختها القياسية بمحرك 8 سلندر سعة 4 لتر وشاحن توربيني مزدوج بقوة 510 حصان وعزم دوران 580 رطل قدم، وهي أرقام لا يستهان ولكن بالنسبة لمانهارت كانت غير كافية، فحولتها من خلال حزمة التعديلات الخارقة إلى مانهارت CR 700 واجن.

 

قامت مانهارت الألمانية برفع القوة الحصانية لمرسيدس  C63 S لتكون بقوة 712 حصان وعزم دوران 679 رطل قدم، ولتستطيع مانهارت CR 700 التسارع من 62 ميل إلى 124 ميل في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط، وذلك بفضل ترقيات وتحسينات على الشاحن التوربيني وتحسين نظام التبريد الداخلي ومداخل الهواء الكربوني ووحدة التحكم في صمامات المحرك ECU مع رفع كفاءة ناقل الحركة MCT ذو الـ 9 سرعات.

 

عدلت مانهارت نظام التعليق مع وضع نوابض لولبية لتسمح بأنماط قيادة متغيرة تمكن السائق من التحكم في مستوى ارتفاع جسم الهيكل عن الإطارات عن طريق جهاز تحكم صغير، وهو النظام الأمثل لامتصاص الصدمات ومناسب لسيارات الطرق الوعرة والغير ممهدة.

 

الجدير بالذكر أن مرسيدس  بنز قررت التوقف عن إنتاج سيارات تحمل محرك V8 إلى أجل غير مسمى، وأعلنت على لسان رئيسها التنفيذي فيليب شيمر بأن الـ 8 سلندر ألغيت من الأسواق الأمريكية بسبب عيوب في الصناعة، بينما تكهن البعض أن المحرك أصبح لاي توافق مع القوانين البيئية الجديدة التي فرضت نسبة معينة من الانبعاثات الكربونية على المركبات.

 

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