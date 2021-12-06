الرئيس الإيراني يستقبله.. مستشار الأمن القومي الإماراتي يصل طهران

وصل مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الشيخ طحنون بن زايد، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى.

كما استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الاثنين، الشيخ طحنون بن زايد، وعقد اجتماعًا معه، حيث جاءت الزيارة بدعوة رسمية من الأول، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وعلق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين، على الزيارة قائلا: “تأتي استمرارًا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية”.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تسعى الإمارات إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".