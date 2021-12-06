لمواجهة كورونا.. ضبط 49 شيشة في حملة على الكافيهات المخالفة بالبحيرة

فيروس كورونا

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة ورفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

حملات مرورية مكثفة

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك و الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير بحملات مرورية أسفرت عن الآتي:-

- رفع ٤٦ حالة إشغال طريق متحرك .

- ضبط ٧ مخالفات لعدم ارتداء كمامة

كما تم التحفظ على ٤٩ شيشة .