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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرط تركي لإجلاء المرتزقة من ليبيا .. تفاصيل

علم تركيا
علم تركيا

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، عن شرط تركي خلال الاتفاق على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال المحجوب في بيان نشر على موقع “فيسبوك” إن "لقاءات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها في ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا".

المحجوب يكشف تفاصيل الاتفاق بشأن سحب المرتزقة الأتراك من ليبيا

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وأضاف: "اللقاءات أسفرت على نتائج إيجابية ومشجعة للغاية، تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي"، موضحًا أن "الجانب التركي أكد على إجلاء المرتزقة وتواجده داخل ليبيا، حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك".

ولفت إلى اهتمام تركيا وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما “أنها إرادة الشعب”، مؤكدًا أن أنقرة ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة البلاد واستقلالها.

وأشار إلى رغبة تركيا في العمل على التنسيق والبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي.

وأشاد المحجوب وأعضاء لجنة (5 + 5) بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم الذي أبداه الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف للتسوية في ليبيا.

ليبيا الجيش الوطني الليبي تركي تركيا أنقرة إجلاء المرتزقة

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