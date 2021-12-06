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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات منتجات مصر من الأثاث وصناعات الأخشاب خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 38%

افتتاح معرض القاهرة الدولي للأخشاب «Cairo wood show».. الخميس المقبل

أرشيفية
أرشيفية

القاهرة 6 نوفمبر 2021: تستعد غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، لافتتاح معرض القاهرة الدولي للأخشاب Cairo wood show، في نسخته السادسة، وذلك من يوم الخميس 9 ديسمبر وحتى يوم السبت 12 ديسمبر الحالي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.


ويعد المعرض الدولي للأثاث، أكبر حدث خاص بالأثاث والأخشاب في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة 48 شركة مصرية وعالمية، متخصصة في صناعة الأخشاب ومنتجاتها وماكينات صناعة الأخشاب.

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ويحتوي المعرض على أكثر من 600 ماركة عالمية تمثل 150 شركة من 70 دولة، كما سيتم عرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تصنيع وتشكيل الأخشاب في العالم.


كما سيكون لدى العارضين أيضًا منصة مفتوحة لبيع وإغلاق الصفقات التجارية في الموقع.
يقام المعرض الدولي للأخشاب غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وذلك بمشاركة شركات محلية وعالمية.


وصعدت صادرات منتجات مصر من الأثاث وصناعات الأخشاب خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 38%، لتصل إلى 131.742 مليون دولار مقابل 95.309 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، لتؤكد تحسن صادرات القطاع على مدار الـ 6 أشهر الأولى من العام.


واستحوذت 5 دول، على 73.5% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بقيمة 97 مليون دولار، هي: السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، السودان.


وتسيطر السعودية وحدها على 25% من صادرات الأثاث المصري، مع نمو قيمة الصادرات لها خلال الفترة من يناير - يونيو 2021 لتبلغ 33 مليون دولار في مقابل 26 مليون دولار بنمو 27%.

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