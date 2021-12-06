كيروش يتسلح بالقوة الضاربة فى منتخب مصر لمواجهة الجزائر

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم على الدفع بالقوة الضاربة للفراعنة خلال مواجهة الجزائر المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب الوكرة فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب .



ويدخل كيروش مباراة الغد أمام الجزائر رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى ظل رغبته فى صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل فى المركز الأول على حساب محاربي الصحراء .



ويشهد الوقت الحالى ، تركيزا كبيرا من قبل الجميع داخل المنتخب الوطنى من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن خلال مواجهة الجزائر خاصةوأن المباراة تقام أمام واحد من أفضل وأقوى المنتخبات العربية فى الوقت الحالى على الإطلاق ، وهو ما يعد فرصة جيدة لظهور الفراعنة بشكل قوى وكسب ثقة الجماهير قبل المرحلة المهمة المقبلة والتى سيخوض المنتخب خلالها منافسات الأمم الإفريقية والمباراة النهائية الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم والمقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل.



ويفاضل كيروش بين الثنائى محمد أفشة وحسين فيصل للدفع بأحدهما فى مركز

وفى الإطار ذاته ، نفدت التذاكر الخاصة بمباراة مصر والجزائر بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية ، والتى من المقرر أن تشهد حضور 40 ألف مشجعا من قبل البلدين ، وهو ما يشير إلى أن الوطن العربي أصبح على مباراة فنية من العيار الثقيل بين المنتخبين الكبيرين مصر والجزائر .



ويدخل منتخب مصر مباراة الجزائر غدا برصيد 6 نقاط متقاسما صدارة المجموعة من محاربي الصحراء وهو ما يزي من سخونة المباراة فى ظل رغبة كل منتخب إلى الفوز بها والانفراد بالصدارة.



