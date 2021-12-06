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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

الأربعاء القادم .. افتتاح المؤتمر الـ45 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

صدى البلد

يفتتح توفيق شرف الدين وزير الداخلية في الجمهورية التونسية صباح يوم الأربعاء 8/12/2021م، بقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، وسيتحدث في جلسة الافتتاح كل من: الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و الفريق الحقوقي مهدي هادي علي الفكيكي مستشار وزير الداخلية في جمهورية العراق ورئيس المؤتمر.

 

وسيشارك في هذا المؤتمر، كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

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وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، استغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة النقل البري، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2021م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2021م، وتصور للاحتفال باليوبيل الذهبي لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لعام 2022م.

 

وسينظر المؤتمر في خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

وزير الداخلية الجمهورية التونسية توفيق شرف الدين وزير الداخلية في الجمهورية التونسية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب

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