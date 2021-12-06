قادرون باختلاف |إنسانية السيسي مع ذوي الهمم تلقى إشادة حقوقية واسعة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشارك في الفعالية نحو 450 شخصا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج قاعة الاحتفال.

ومثل حضور الرئيس السيسي، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، سعادة لكل أسرة وطفل من ذوي الهمم، فـ الرئيس حريص دوماً على دعمهم ومساندتهم ويؤكد في كل مناسبة تجمعه بهم على حقوقهم وأهمية الحصول عليها دون انتقاص.

وتزامنت الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

وشهدت الاحتفالية الكثير من المواقف الإنسانية بين الرئيس السيسي وأبطال الهمم.

والدة الطفلة مكة عصام

اهتمام غير المسبوق

ومن جانبه أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاهتمام غير المسبوق الذي يوليه الرئيس السيسي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه على الحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم وآمالهم، واستجابته الفورية بإصدار القرارات التي تضمن إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ القوانين والوفاء بحقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون المصري.

وأشاد المجلس بحزمة الإجراءات التنفيذية التي أعلنها الرئيس السيسي خلال خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، التي ستشكل نقطة الانطلاق لنقلة حقوقية على أرض الواقع، سيتبعها نقلة نوعية لتنفيذ كافة الخطط والبرامج في مختلف مجالات حقوق الانسان.

وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ما حققته مصر من نقلة نوعية بفضل إرادة سياسية رفيعة المستوى خلال هذه الفترة من جهود كبيرة تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم كاملًا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة، وصون كرامتهم، ودمجهم في المجتمع.

نقلة نوعية كبيرة

وأعلن المجلس أن إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنها الرئيس السيسي، سبتمبر الماضي، سوف يرتب نقلة نوعية في تمتع كل مواطن ومواطنة وفي مقدمتهم متحدي الإعاقة بحقوقهم الإنسانية غير منقوصة، كما يعزز تنفيذ الحقوق التي يكفلها دستور 2014، والقانون (رقم 10) لسنة 2018، الذي يضمن حقوق ذوى الإعاقة، ويضع التزاما على كل الجهات التنفيذية بالعمل وفقا لأحكامه، والقانون رقم (11) لسنة 2019، بشأن تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 0200) لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف

وأكد المجلس دعم كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة من أجل تعزيز حقوق ذوى الإعاقة، حيث أن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان ومشاركتهم الكاملة يؤدي إلى تعميق الشعور بالانتماء ويساهم في تحقيق التقدم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

بكاء الرئيس السيسي

أثناء الاحتفال تأثر الرئيس السيسي، عند الاستماع لـ قصص الأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة، وبكى الرئيس على الهواء.

وأثناء حديث الرئيس مع أحد الشباب من ذوي الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف" ويدعى عبد الرحمن، قامت والدة عبد الرحمن ومجموعة من الحضور بالدعاء للرئيس، وهو ما جعله يتأثر.

وقد رحب عبد الرحمن، بالرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، قائلا: "بنرحب بحضرتك يا ريس"، متابعا: "نظرة المجتمع ليا اتغيرت عن الأول وبقت احسن بكتير دلوقتي الناس بتيجى تتصور معايا وبقى فيه حب".

ومن جانبه قال أحد الشباب من ذوى الهمم، إن أسعد لحظة في حياته بالنسبة له، يوم فوز مصر على الكونغو في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم عام 2018، وصاحب الفضل في الفوز محمد صلاح.

وأكد أنه "يتمنى مقابلة أبو مكة نجم الكرة المصرية الشهير محمد صلاح"، وعلق الرئيس ضاحكاً: "نجيبه".

أصعب موقف تعرض له

وعلى جانب آخر وجه الشاب "علي" من ذوي الهمم، للرئيس السيسى سؤالا حول أصعب موقف تعرض له الرئيس السيسي، قائلا: "ما هو أصعب موقف ولحظة مرت على سيادتك في حياتك؟".

وأجاب الرئيس السيسى خلال كلمته باحتفالية قادرون باختلاف قائلا: "سؤال صعب أوى يا علي وأصعب لحظة مرت عليا لما حسيت إن بلدنا فيها ممكن تروح".

من احتفالية قادرون باختلاف

واستكمل الرئيس السيسي حديثه: "أحيانا يكون الفهم مشكلة تعذبك، لو أنت بتفهم أوي ممكن تتعذب أوي لإنك هتشوف حاجات محدش هيشوفها أو يعرفها غيرك وأنا خفت على ناسي وأهلي وكل الناس الموجودة في مصر وظروفنا صعبة فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين".

وتم توجيه سؤال للرئيس من قبل طفلة من ذوي الهمم قائلة: "من هو مثلك الأعلى؟"، ورد الرئيس السيسي قائلا: "أنا مثلي الأعلى نماذج كتير من الناس ومخدتش حد لوحده، أول من تأثرت بهم هي أسرتي اللي اتربيت في كنفها".

وتوالت الأسئلة على الرئيس حيث وجه شاب من أصحاب ذوي الهمم سؤالا للرئيس قائلا: "ما هي الرياضة المفضلة التي يمارسها الرئيس السيسي"؟.

رياضة الرئيس المفضلة

وأجاب الرئيس السيسي قائلا إنه كان يمارس رياضة الكاراتيه منذ خمسين عاما، لافتا أن الأخيرة لعبة شديدة الأدب والانضباط وتعلم الخلق الحسن، وتعلم صاحبها القيم والمبادئ وتجعل منه نموذجا فريدا في التعاون والاحترام والقدوة.

ومن جانب آخر قالت الطفلة بسملة، من ذوي الهمم، إنها تتمنى أن تصبح كابتن طيار عندما تكبر، وسألت الرئيس: "حضرتك بتشتغل كام ساعة في اليوم؟"، وعلق الرئيس ضاحكاً: "طب ما تقوليلي بتنام كام ساعة في اليوم احسن".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة بفعاليات "قادرون باختلاف": "أنا معرفش اقعد من غير شغل، لأني بحلم وعايز كل الناس تحلم وتجرى على حلمها".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "إللي بيشتغلوا معايا زهقوا مني، بس هنعمل إيه، نفسنا نشوف بلدنا أحسن بلد في الدنيا".

وأشار الرئيس السيسي إلى إن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلى الأعلى ثم آل بيته وأصحابه، مضيفاً أنه يحب ممارسة الكاراتيه لأنها شديدة الانضباط والأدب والخلق الحسن.

وأكد الرئيس السيسي، أن "الله يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويدعون الله أن يعطيه ويساعده ليسعد الدنيا كلها، ولو عملت كده هيكون راضى جداً أني توليت وظيفة رئاسة الجمهورية".

من احتفالية قادرون باختلاف

اليوم الدولي لذوي الهمم

من الجدير بالذكر أن اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"، المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على الحق في الكرامة والمشاركة الكاملة والاندماج في شتى مناحي الحياة.