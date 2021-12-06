لاجئ عربي يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا

أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن لاجئا سودانيا قتل حارس أمن في مركز لاستقبال المهاجرين بمدينة نوجينت سور واز في فرنسا، وأقدم على إشعار حريق في المركز.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المشتبه به من مواليد عام 1988، ومتهم بإشعال الحريق في مركز إيواء المهاجرين الذي يقيم أيضا به، مشيرة إلى أن المتهم قيد الاحتجاز الآن.

وأكد أحد القاطنين في المركز للصحيفة إن حارس الأمن تشاجر مع المهاجر السوداني قبل الحادث.

وأكد مكتب المدعي العام أن المتهم سلم نفسه إلى مركز شرطة نوجينت سور وايز، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق في المخيم.

وأشار إلى أن الخلاف بين الجانبين يعتبر الدافع وراء الحادث.