عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاجئ عربي يقتل حارس أمن ويشعل النار بمركز للمهاجرين في فرنسا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن لاجئا سودانيا قتل حارس أمن في مركز لاستقبال المهاجرين بمدينة نوجينت سور واز في فرنسا، وأقدم على إشعار حريق في المركز.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المشتبه به من مواليد عام 1988، ومتهم بإشعال الحريق في مركز إيواء المهاجرين الذي يقيم أيضا به، مشيرة إلى أن المتهم قيد الاحتجاز الآن.

وأكد أحد القاطنين في المركز للصحيفة إن حارس الأمن تشاجر مع المهاجر السوداني قبل الحادث.

وأكد مكتب المدعي العام أن المتهم سلم نفسه إلى مركز شرطة نوجينت سور وايز، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحريق في المخيم.

 وأشار إلى أن الخلاف بين الجانبين يعتبر الدافع وراء الحادث.

إثيوبيا تشتعل.. جبهة "أورومو" تتقدم نحو أديس أبابا و"الجيش" يستعيد بلدتين

السعودية.. الدفاع الجوي يدمر صاروخا باليستيا أطلق على الرياض

فرنسا السودان مكتب المدعي العام اخبار السودان اخبار فرنسا الخرطوم جرائم شرطة

موضوعات متعلقة

السعودية.. الدفاع الجوي يدمر صاروخا باليستيا أطلق على الرياض

دولة عربية تعلن صفر وفيات بـ فيروس كورونا

يقودها إلى اللاعودة.. ترامب: بايدن سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ

عشية مكالمة بايدن وبوتين المرتقبة.. تصريحات صادمة من روسيا عن العلاقات بأمريكا

العراق.. تصفية 6 عناصر من "داعش" بضربة جوية غربي البلاد

إيران.. انفجار هائل في خط أنابيب غاز جنوب طهران|فيديو

نائبة بايدن في ورطة.. مساعدو كامالا هاريس يصفونها بـ “المتنمرة”

تهدد العالم.. أفريقيا أصبحت “حاضنة” لسلالات فيروس كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

نهضة لا يمكن إغفالها.. ليلى علوى توجه رسالة لملك السعودية وولي العهد

لدرء التهديدات.. التحالف يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن

لا داعي للخوف.. رسالة طمأنة من مستشار الرئيس للمصريين بخصوص متحور أوميكرون

قطر: توقيت زيارة أردوغان وولي العهد السعودي للدوحة صدفة.. هل يلتقيان؟

إعلان الفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

بشرى سارة .. إقامة صلاة الجنازة في المساجد بـ 5 ضوابط لمواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

طارق شوقي : جهود تطوير المناهج توائم متطلبات سوق العمل

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

فيديو

مهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين تتألق بالعباءة الخضراء وهالة صدقى بالأسود.. فيديو

صخب سلبي.. طارق شوقي منزعج من الإعلام بسبب أزمة رابعة ابتدائي "فيديو"

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

دوللي شاهين: المصالح بتضارب.. فنانين كتير باعوني وبحترم كل الناس

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ