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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استقرار.. الاتحاد الأوروبي: مصر تشهد تطورا كبيرا في البنية التحتية |فيديو

رئيس وفد الاتحاد
رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر

قال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مصر تشهد تطورا إيجابيا كبيرا خلال السنوات الماضية.

 

وأضاف كريستيان برجر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن ": "الحكومة المصرية بذلت جهودا كثيرة لإعادة الاستقرار وتقديم الدعم للشعب المصري".

 

وتابع كريستيان برجر: "مصر تعمل على تطوير البنية التحتية وانشاء المدن  الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة".

 

وقال كريستيان برجر: "أريد ان أكون سفيرا لـ مصر كي اتمكن  من حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير واتمنى ان احضر هذا الافتتاح الكبير".


ولفت كريستيان برجر، إلى أنه شارك في حفل نقل الموكب المومياوات الملكية حيث كان العرض رائعا  وانا أرى ملوك مصر القدماء وهم يتحركون في موكب رائع، مضيفا:" مصر مكان للجذب السياحي من مختلف انحاء العالم ".
 

الاتحاد الأوروبي مصر البنية التحتية المدن الجديدة اخبار التوك شو

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