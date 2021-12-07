آية شلتوت إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف تكشف تفاصيل حديثها مع الرئيس..فيديو

قالت آية شلتوت إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف ، إن احتفالية قادرون باختلاف كانت متميزة والرئيس السيسي كان سعيد بسؤالي له وكان عبارة عن " ما هي اكثر شخصية تاريخية يحبها الرئيس السيسي ورد قائلا " النبي عليه السلام وأصحابه " .

ومن جانبها أضافت باتعة والدة الطفلة اية خلال لقائها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن احتفالية قادرون باختلاف أمس بكي فيها جميع الأمهات أمام الرئيس السيسي وهذا كان بسبب فرحتنا بتتويجنا من الرئيس السيسي واهتمامه بنا .

وأوضحت باتعة ، إن جميع الحضور في الاحتفالية لم يتوقعوا مقابلة الرئيس الرائعة لنا ، مشيرة الى اننا تعبنا كتير مع اولادنا وفرحة الرئيس لنا انستنا التعب والرئيس كان يتحدث من قلبه .