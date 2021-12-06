لميس الحديدي عن مواجهة مصر والجزائر: الاختبار الحقيقي لأداء المنتخب الوطني .. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني ونظيره الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى قطر يعتبر اختبارا حقيقيا لأداء المنتخب الوطني.

وأكدت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن مباراة مصر مع المنتخب اللبناني أو السوداني لم تكن هي الاختبار الحقيقي وليست التجارب الصعبة قائلة : : " غداً تجربة أولى حقيقية مهمة للمنتخب المصري "

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الجزائرى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى قطر، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة، خاصة أنه سيحدد صدارة المجموعة بعد امتلاك الفريقين لنفس الرصيد من النقاط. وتقام مباراة مصر والجزائر غداً الثلاثاء 7 نوفمبر 2021 باستاد الجنوب، فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة، فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021،