عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن مواجهة مصر والجزائر: الاختبار الحقيقي لأداء المنتخب الوطني .. فيديو

الحديدي
الحديدي

قالت الإعلامية  لميس الحديدي  إن  اللقاء  المرتقب بين المنتخب  الوطني  ونظيره الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى قطر  يعتبر اختبارا حقيقيا لأداء المنتخب  الوطني.  

وأكدت  خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"   أن مباراة مصر   مع المنتخب اللبناني أو السوداني لم تكن  هي الاختبار الحقيقي  وليست التجارب الصعبة  قائلة : : " غداً تجربة أولى حقيقية  مهمة   للمنتخب المصري   "

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الجزائرى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى قطر، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة، خاصة أنه سيحدد صدارة المجموعة بعد امتلاك الفريقين لنفس الرصيد من النقاط. وتقام مباراة مصر والجزائر غداً الثلاثاء 7 نوفمبر 2021 باستاد الجنوب، فى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة، فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021،

المنتخب الوطني منتخب مصر الاثار العرب لميس الحديدي منتخب دور المجموعات الإعلامية لميس الحديدي

ترشيحاتنا

جافيد: انتشار مخيف لمتحور أوميكرون في بريطانيا.. واستعدادات لنشر الجيش

فى تصريح خاص لـ صدى البلد.. وزير الأوقاف يوضح ضوابط أداء صلاة الجنازة بالمساجد

حكم بيع المصحف والتجارة فيه .. الأزهر يجيب

خانّي وسابني متعلقة سنتين.. نجوى تطلب الخلع بعد 9 سنين زواج

تريزيجيه يسجل في أولى مبارياته مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة

لبنى عبد العزيز عن مشاركتها بحفل ختام القاهرة السينمائي: ركبي كانت بتخبط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

أمطار وسرعة الرياح ستصل 70 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

عاصفة شديدة.. تحذير عاجل من "الأرصاد" عن طقس الغد

رسالة عاجلة من الصحة لـ المصرين بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ضبط سكرتير عام محافظة القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير مبلغ 76 مليون جنيه

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21 اليوم الإثنين

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: متحور أوميكرون قادر على التهرب من مناعة الجسم المكتسبة

إطلالة مميزة لـ هند صبري ولبلبة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يسرا ونيللي كريم وهنيدي فى افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

فيديو

خبطه في راسه وابتسم.. محمد حماقي في موقف محرج على مسرح جدة

كريم محمود عبد العزيز يطرح برومو تشويقيا لفيلم "من أجل زيكو"

دنيا سمير غانم تكشف كواليس تعلمها لغة الإشارة على أغنية قادرون باختلاف

مهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين تتألق بالعباءة الخضراء وهالة صدقى بالأسود.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ