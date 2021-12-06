رياح تصل إلى حد العاصفة.. لماذا حذرت الأرصاد من طقس الأيام المقبلة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الخمس أيام المقبلة، بسبب نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وباقى الأنحاء، تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة، إضافة الى اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط، وارتفاع الأمواج 5 أمتار.



تحذير لمرضى الصدر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارا من الثلاثاء 7 ديسمبر وحتى الأربعاء 8 ديسمبر، تسود حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الفترة ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، قد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الفترة ستشهد اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 60: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار، مع وجود فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، يوم الأربعاء.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء ليلا وانخفاض درجات الحرارة الصغرى، فضلا عن ضرورة عدم التواجد فى الأماكن سيئة التهوية، وأماكن الأتربة، خاصة أصحاب الامراض الصدرية، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية بالبحر المتوسط.

وأفادت هيئة الارصاد، بتعرض البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



توقعات بسقوط أمطار



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار الثلاثاء، واضطراب الملاحة فى البحر المتوسط، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، مشيرة إلى أن سرعة الرياح فى البحر المتوسط تتراوح بين 50 إلى 65 كم/ ساعة، ويكون البحر مضطربًا، ويصل ارتفاع الموج إلي 4 أمتار، واتجاه الرياح جنوبي غربي.

وتكون الرياح نشطة وتصل إلي حد العاصفة وتثير الأتربة والرمال من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومحافظات القاهرة الكبري، وتوجد فرصة لسقوط الأمطار قائمة على أقصى غرب مصر، وتكون أمطارا متقطعة بنسبة 30%، بينما تكون الرطوبة النسبية فى القاهرة غدًا 86 للعظمي و30 للصغري، والرياح جنوبية غربية سرعتها 10 عقدة/ ساعة، أما فى الإسكندرية والسواحل الشمالية فتكون الرطوبة (90- 40) والرياح جنوبية غربية أيضًا، وسرعتها 14 عقدة



حالة الطقس من الثلاثاء للخميس



- الثلاثاء 7 ديسمبر : فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50: 65 كم/ الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 : 4 أمتار.





- الأربعاء 8 ديسمبر: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة أيضا، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح من 60: 70 كم/ الساعة وارتفاع الموج من 3 : 4 أمتار.





- اعتبارا من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 11 ديسمبر: تسود شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.