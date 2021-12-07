وقوع حريق بالقرب من منطقة الإمام الشافعي والآثار ترد

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا صحفيا أكدت من خلاله بوقوع حريق بشارع درب البسط بمنطقة الإمام الشافعي، وذلك بعد نشوب حريق بأحد المنازل بالشارع، والذي تم إخماده بواسطة الحماية المدنية.

‏‎وقد أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، على سلامة المباني الأثرية في الشارع والمنطقة وأنها لم يصبها أي ضرر، موضحا أن الدكتور أبو بكر عبدالله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، توجه على الفور إلى الشارع مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار الذين اتخذوا كافة الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.



وأضاف أن شارع درب البسط وجميع المباني الأثرية به وبمنطقة الإمام الشافعي آمنة تماما ولم تقع بها أية خسائر.