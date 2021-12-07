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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحمد العوضي في أحدث ظهور على إنستجرام

احمد العوضي
احمد العوضي

 

 


نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 
و ظهر أحمد العوضي في الصورة من داخل منزلة باطلالة شتوية، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي شارك فيه  النجوم : ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.


مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

أحمد العوضى احدث ظهور له إطلالة شتوية اعمال احمد العوضى مسلسل ونحب تاني لية رمضان الماضي

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