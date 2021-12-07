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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 ملفات شائكة في اجتماع الخطيب وموسيماني وياسين منصور.. اليوم

الخطيب
الخطيب

 أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم بالنادي، يعقد اجتماعا بحضور مع ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالأهلي وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اليوم مع بيتسو موسيماني المدير الفني.


وأضاف شبانة أن جلسة الخطيب وشركة الكرة ولجنة التخطيط مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي لن تقتصر حول تجديد عقده فقط كما يتردد خلال الساعات القليلة الماضية.


وتابع أن الجلسة ستشهد مناقشة ملفات عديدة متعلقة بالفريق مثل الصفقات الجديدة  وتناقش شركة الكرة بالأهلي بعد توليها مسئولية فريق الكرة بالأهلي بشكل رسمي بداية من يناير المقبل ملف الصفقات الجديدة، وذلك من خلال تحديد موسيماني الصفقات الجديدة التي ينوي التعاقد معها.


ثانيا : الراحلون عن الأهلي  تشهد الجلسة مناقشة موسيماني حول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبرزهم مصير محمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد محمود.


ثالثا ..احتراف ناشئي الأهلي إلى أوروبا تشهد الجلسة أيضا مناقشة التقرير الذي انتهي منه أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي بشأن رحلته إلى التشيك وعدة دول أوروبية لاحتراف عدد من لاعبي الأهلي في يناير المقبل، وتحديد موسيماني لأبرز عناصر فرق شباب الأهلي.


رابعاً ..تقرير أمير للصفقات المجانية تناقش شركة الكرة بالأهلي مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي التقرير الذي انتهي منه امير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي بشأن الصفقات المتاحة بشكل مجاني على النادي الأهلي، في الدوري المصري من بينهم عرض وكلاء لاعبين على الأهلي ضم بن شرقي لاعب الزمالك ومحمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز ومصطفى فتحي لاعب الزمالك وغيرهم.


خامساً .. معسكر الإمارات تشهد الجلسة أيضا التشاور مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي حول معسكر الإمارات الذي كان مقرر له في ديسمبر الجاري، حول استمرار المعسكر أو إلغاء المعسكر وإقامة معسكر في مصر مع خوض عدة وديات قبل انطلاق مباريات الاهلي.

النادي الأهلي الأهلى محمود الخطيب حسام غالي

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