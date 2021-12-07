كمبوديا ترفع الحظر المفروض على القادمين من 10 دول إفريقية بسبب أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية أن كمبوديا رفعت الحظر الذي كانت قد فرضته على دخول الركاب القادمين من 10 دول أفريقية للحيلولة دون تفشي متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

ومع ذلك، ذكرت وزارة الصحة الكمبودية أنه ما زال يتعين على الركاب القادمين من هذه الدول الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراء فحوصات للتحقق من سلامتهم قبل السماح لهم بدخول كمبوديا، وأنه يجب على كافة المسافرين الأجانب الخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام إذا تم تطعيمهم تماما أو الخضوع للحجر لمدة 14 يوما إذا لم يتم تطعيمهم.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية الكمبودية كانت قد فرضت يوم 29 نوفمبر الماضي حظرا مؤقتا على دخول الركاب القادمين من دول أنجولا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى حظر دخول الركاب الذين سافروا إلى هذه الدول مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن كمبوديا سجلت منذ تفشي وباء كورونا 120183 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 2949 حالة وفاة من جراء الإصابة بكورونا.