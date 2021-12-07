مقاطعة كندية تسجل 8 إصابات جديدة بمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بمتحور كورونا "أوميكرون" في مقاطعة ألبرتا الكندية.

وكانت أعلنت السلطات الصحية الكندية ثبوت إصابة شخصين من مدينة أوتاوا بمقاطعة أونتاريو -سافرا مؤخرا إلى نيجيريا- بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمثير للقلق وسريع الانتشار، ليصبحا بذلك أول حالتين تم تسجيلهما في كندا.

وأكدت وزيرة الصحة في مقاطعة أونتاريو كريستين إليوت والمدير الطبي للصحة الدكتور كيران مور - في بيان - إصابة الشخصين بمتحور "أوميكرون".

وأعلنت وزارة الصحة الكمبودية أن كمبوديا رفعت الحظر الذي كانت قد فرضته على دخول الركاب القادمين من 10 دول أفريقية للحيلولة دون تفشي متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".