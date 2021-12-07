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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 7- 12-2021

سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 7- 12-2021، والتي جاءت كالتالي:

 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.81 جنيه للبيع و17.63 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.90 جنيه للبيع و20.67 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.03 جنيه للبيع و49.24 للشراء.

اسعار العملات الاجنبية برنامج صباح البلد صدى البلد سعر الدولار سعر اليورو

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