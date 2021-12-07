ننشر خطة تأمين الكنائس والأماكن الترفيهية خلال احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس

استعدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لتأمين دور العبادة والكنائس، قبل حلول عيد الميلاد المجيد واعياد الكريسماس، بخطة أمنية محكمة.

وصرح مصدر أمني أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد اجتمع مع كبار مساعديه لبحث خطة التأمين ، وطبقا للخطة الأمنية فأن أجهزة الأمن قد عززت من وجودها فى الشوارع والميادين ومحيط المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة فى مختلف محافظات مصر.

وكثفت من الخدمات الأمنية والاستعانة بمجموعات الانتشار السريع ومكافحة الشغب وتشكيلات الأمن المركزى وتكثيف الحملات الانضباطية والمرورية وأجهزة الكشف عن المفرقعات والأمن العام، لضبط كل ما يعكر صفو الاحتفالات.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة بها 296 كنيسة يتم تأمينهم على أعلى مستوى ، كما نعبث رسالة طمأنينة للمواطنين بأن هناك إعداد جيد لتأمين الاحتفالات والأعياد من خلال تعزيز الخدمات الأمنية على مدار 24 ساعة فى الايام العادية .

وبالنسبة لفترة الأعياد فهناك حراسات مشددة بالتنسيق مع الامن المركزى ويتم غلق محيط الكنيسة ، إذا لزم الأمر بما لا يؤثر على الحركة المروية.

وفيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية ، فأن هناك تعقيم لجميع دور العبادة قبل وأثناء الاحتفالات ، وتعيين ضباط وضابطات على الكنائس لرصد أى ما يخل بالأمن العام.

وأوضح المصدر بأن هناك تعليمات مباشرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشديد الحراسة على كافة الكنائس والاماكن الترفيهية لتوفير الحماية اللازمة لهم وإحباط أي أعمال من شأنها تعكير صفو الاحتفالات.

فيما عززت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تواجدها بمحيط ٢٦٢ كنيسة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المطلوبة ، فضلاً عن قيام خبراء المفرقعات بتمشيطها بالكامل على مدار الساعة ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء راحات الضباط حتي الانتهاء من الاحتفالات والاعياد.

وأفاد المصدر أن هناك تفعيل دور الشرطة النسائية لتفتيش حقائب وأمتعة السيدات مع التأكيد علي تشغيل كافة البوابات الإلكترونية ، والتصدي بمنتهى الحسم والحزم لأي أفعال خارجة على القانون والدفع بقوات الانتشار السريع والدوريات المسلحة التي تجوب جميع شوارع وميادين القاهرة لمواجهة أي أعمال عنف قد تحدث ولبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة خطة مرورية بالتنسيق مع محافظة القاهرة والأحياء حيث قام رجال المرور بالعمل على رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الكنائس ودور العبادة والشوارع بشكل عام ، بالإضافة إلى توزيع سدادات المرور على جميع الكنائس لعمل حرم آمن لكل دور عبادة ، وايضا تقوم الادارة العامة لمباحث القاهرة بنشر رجالها للمشاركة فى تأمين الاحتفالات.