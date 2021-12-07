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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يشهدان فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"

صدى البلد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات مسابقة أوائل الطلبة "من كل بيت في مصر" بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بحي غرب والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم على مستوى مدارس المحافظة.

 

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كما حضر الفعاليات النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وأمل مرزوق مديرة المدرسة وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب وعمرو مهران عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالمحافظة وعصام بداري المشرف على المسابقة بأمانة أول بحزب مستقبل وطن بالمحافظة.


وشهد المحافظ وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط فعاليات المنافسات بين مدرستي الرشاد الإعدادية المشتركة والجامعة الإعدادية الموحدة، كما ردد المحافظ وطلاب المدرسة وجميع الحضور النشيد الوطني لتعميق الولاء والانتماء للوطن.


وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لجميع أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مختلف مدارس المحافظة لتشجيع الطلاب على تنمية معلوماتهم العلمية والمعلومات العامة والخاصة بالمشروعات التنموية والقومية التي يجري تنفيذها بالمحافظة فضلًا عن الإنجازات التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة القطاعات التي تهم المواطنين.

 

وأشار إلى تكريمه الفريق الفائز بالمسابقة ومنحه شهادات التقدير والمكافأت المالية تشجيعاً للفرق المشاركة على التنافس والوصول للمركز الأول.


من جانبه أشاد أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة بدعم الوزير المحافظ للمسابقة وإهتمامه على حضور الفعاليات ودعم الطلاب والقائمين على المسابقة.

 

ولفت إلى مشاركة أكثر من 1700 مدرسة في الفعاليات بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوصول إلى المراكز الأولى بالمسابقة وخلق حالة من التنافس بين الطلاب لتنمية معلوماتهم العلمية والدراسية فضلًا عن المعلومات العامة والخاصة بالمشروعات القومية والتنموية والإنجازات التي تتم على أرض الواقع لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الطلاب واستهداف جميع الطلاب من كل بيت في مصر.

 

وأوضح أن المسابقة تقام تحت إشراف ودعم ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حزب مستقبل وطن بأسيوط التربية والتعليم بأسيوط حي غرب أسيوط

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