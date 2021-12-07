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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري و زوجته يخطفان الانظار بمهرجان البحر الأحمر

ماجد المصري و زوجته
ماجد المصري و زوجته

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه صور جديدة له في أحدث ظهور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر ماجد المصري في الصور مع زوجته، خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

مسلسل ماجد المصري

وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"  الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

 

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

 

ويجسد ماجد المصري شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

ماجد المصري التواصل الاجتماعي انستجرام البحر الأحمر سينما

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