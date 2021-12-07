الاتحاد العام لمؤسسات العمل الأهلي يوضح تفاصيل انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد | فيديو

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام لمؤسسات العمل الأهلي، على خلفية المؤتمر الثالث لمنظمات العمل الأهلي ، إن المؤتمر يعقد تحت رعاية لجنة مكافحة الفساد والتي شكلت في شهر يونيه عام 2017 بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي ، ويرأسها رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي ، خلال لقائه لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة حددت خطة عمل لمكافحة الفساد ، ومنها التوعية بمفهوم الفساد ، وأثاره عن المجتمع ، إلى جانب موضوعات الحوكمة.

وتابع "عبد القوي" أن اللجنة تعمل بدورها على التوعية في تلك المحاور، بالإضافة لإطلاق منصة الكترونية ، مضيفا : " أن المؤتمر يأتي قبل انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد والمقرر انعقاده الأسبوع المقبل ويحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأردف "عبد القوي"، أن المؤتمر سينطلق منه رؤوية كاملة للمجتمع الأهلي عن الفساد ، مشيرا إلى أن هناك عمل على مستوى عالي تحت رعاية وزيرة التضامن وهيئة الرقابة الإدارية .

