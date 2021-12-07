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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سوسيولوجيا المكان.. اصدار جديد لدار سما للنشر

صدى البلد

أضافت دار سما للنشر و التوزيع كتاب جديد إلى مجموعتها وهو “ سوسيولوجيا المكان” للكاتبة سامية قدري و الكتاب يدور حول المكان و يعرض اسهامات الفلاسفة و العلماء حوله. 

 

 

يسعى هذا الكتاب إلى تفكيك مفهوم المكان ودراسته، لا بوصفه فضاءً أو حيزًا ماديًا، بل لكونه فضاءً "علائقيًا" يحوي البشر، والأشياء، ويترك كل منهم تأثيره على الآخر.

 

 كما يتناول المكان بوصفه إطارًا لتثبيت البشر، وضبطهم، ومراقبة سلوكهم، وأيضًا باعتباره حيزًا وفضاءً للتنافس والصراع، ومأوى للذوات واحتضانها، إليه تأوى وتطمئن، فيه بداية حياتها ونهايتها أيضًا. 

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يتناول الكتاب عبر فصوله السبعة عددًا من الموضوعات، تبدأ بعرض اسهامات الفلاسفة وعلماء الاجتماع حول المكان، ولاسيما اسهام كل من جورج زيمل، رائد دراسات المكان، والمفكر والفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو الذي أحيا الاهتمام بالمكان. هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوعات عدة: وهي المدن الحديثة وما بعد الحديثة، الفضاءات المغايرة (المقاهي، والموالد، والمقابر، والرواية، والمساكن المسيجة، والأديرة، والأرصفة... وغيرها من عوالم الحياة غير المألوفة)، بالإضافة إلى دراسة علاقة المكان بالفنون الشعبية (الموسيقى خاصة)، والحياة اليومية في المدن الجديدة.

دار سما للنشر سوسيولوجيا المكان سامية قدري دار نشر سما للنشر

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