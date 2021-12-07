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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رصيده الفني فيلم جرئ.. جدل حول مشاركة ميشيل موروني في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ميشيل موروني
ميشيل موروني

تسببت مشاركة الممثل الإيطالي الشهير ميشيل موروني في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حالة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. 

نشرت الحسابات الرسمية لمهرجان البحر الأحمر صورا للممثل ميشيل موروني أثناء مروره على السجادة الحمراء برفقة ‎محمد عبد العزيز التركي رئيس لجنة المهرجان، وفي التعليقات كانت التساؤلات الأبرز هو سبب حضوره للمهرجان الذي يقام في جدة. 

مشوار ميشيل موروني الذي يبلغ من العمر 31 عاما، يشمل الغناء والتمثيل، والمشاركة كـ"موديل" في عدد من الإعلانات التجارية وفيديوهات الأغاني، إلا أنه لم يقدم فعليا ما يؤهله ليكون الضيف الأجنبي الذي يتباهى به مهرجان سينمائي. 

يحاول ميشيل موروني منذ عام 2015 أن يخلق له مجالا في عالم الفن والتمثيل، وشارك بأدوار صغيرة في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها The Trial الذي عرضته نتفليكس عام 2019، ومن قبله The Teacher وغيره. 

لكن الخطوة الأبرز في مشوار ميشيل موروني حتى الآن هو بطولة فيلم نتفليكس الشهير 365 Days الذي طرح عام 2020 وحقق مشاهدات عالية خلال فترة جائحة كورونا، وتستعد المنصة الأمريكية لعرض الجزء الثاني منه قريبا. 

كان فيلم 365 Days الذي يقوم ببطولته ميشيل موروني مع الممثلة البولندية آنا ماريا سيكلوتسكا يضم نسبة كبيرة من المشاهد الجريئة والتفاصيل الحميمية ما تسبب في توجيه الكثير من الانتقاد له رغم تصدر قائمة مشاهدات نتفليكس لفترة طويلة. 

ترشح الممثل الإيطالي لجائزة وحيدة عن هذا العمل وهي رازي أسوأ ممثل، وفشل حتى في الحصول عليها، وهي جائزة سنوية يترشح لها أسوأ الأعمال على الشاشة خلال العام السابق، على نقيض الأوسكار، ويقام لها حفل توزيع جوائز. 

 

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