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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من الطقس السيئ، قرر على أثرها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة في المدارس يوم الأحد الماضي، بسبب نوة قاسم وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المدينة الساحلية.

شاهد الفيديو:

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية، بسبب نشاط الرياح الجنوبية الغربية، على سطح البحر المتوسط، وتعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية غربا، بسبب ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار،، وتكون سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تتعرض الأسكندرية لشبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من الـ 5 إلى 7 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية، تشهد اليوم وغدا، حالة من الطقس السيئ، وتكون الظواهر الجوية بها، رياح مليئة بالرمال والأتربة، تتراوح سرعتها من 60 إلى 720 كم/س ، موضحة أن نشاط الرياح يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الطرق السريعة والصحراوية.
ولمزيد من التفاصيل حول الرياح تصل لـ ٧٠ كم في الإسكندرية شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:
 

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