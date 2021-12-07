بن زايد وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الأمير محمد بن سلمان اليوم في قصر الوطن في أبوظبي.

من جانبه نقل الأمير بن سلمان تهاني خادم الحرمين الشريفين إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الإمارات وشعبها الرخاء والتطور والازدهار.

واستعرض سموهما خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناولا أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.