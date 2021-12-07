الرعاية الصحية بالأقصر: مستشفيات الهيئة مؤهلة لتكون مقصدا للسياحة العلاجية.. فيديو

قال الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن هناك سعادة بإشادة قنصل سفارة نيوزلندا بالقاهرة، بمستوى الخدمة الطبية ذات الجودة المتميزة بمستشفى الكرنك الدولي.

وأضاف إسماعيل العربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن قنصل سفارة نيوزيلندا أشاد بمستوي الخدمة الطبية المقدمة داخلها وبمستوى الخدمات الفندقية من نظافة وحسن استضافة.

مقصدا للسياحة العلاجية

وتابع إسماعيل العربي، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، مؤهلة لأن تكون مقصدا للسياحة العلاجية.