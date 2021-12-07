الأهلي يكتسح الترسانة بدوري عمومي سيدات اليد

اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، نظيره الترسانة بنتيجة 36 - 12، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من المجموعة الأولى بدوري عمومي السيدات.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 17 - 5، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الترسانة بميت عقبة.

ليحقق الشياطين الحمر الفوز الرابع عشر على التوالي بعد الفوز على "مركز شباب شتت الأنعام" ذهابا وعودة" - الترسانة" ذهاب وعودة" - اتحاد الشرطة "ذهابًا وعودة" - منوف الرياضي "ذهابًا وعودة" - هليوليدو"ذهاب وعودة" - 6 أكتوبر - سموحة - الطيران - الشمس".

وتقام بطولة الدوري بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 9 فرق، ويتأهل أول ثلاثة مراكز من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب الموسم الماضي من دوري عمومي السيدات لكرة اليد بعد منافسة قوية مع نظيره سبورتنج.